الرياض تستضيف معرض "إكسبو إكسبو" للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة في 10 سبتمبر

وأكد أمجد بن عصام شاكر، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن صناعة المعارض والمؤتمرات تلعب دورًا مهمًّا في النمو الاقتصادي نظير قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية بأنواعها. ويمثل (إكسبو إكسبو مينا) فرصة للقاء الخبرات، وتبادُل الأفكار، والتعرف على خارطة المعارض والفعاليات، ويسهم في تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة في السعودية، ومكامن التميز التي تتمتع بها؛ لتكون وجهة جاذبة لأهم المعارض الدولية.