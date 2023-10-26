إعادة انتخاب المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية الذي يضم الخبراء والمختصين من ممثلي الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية، وانعقد في مقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية، ونتج عن أعمال الاجتماع انتخاب 9 دول لعضوية المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ بهدف تعزيز التعاون والجهود المشتركة في إعداد الكوادر المؤهلة في الإدارة الحديثة ورفع مستوى العاملين في قطاع النقل البحري في الدول العربية، وتأهيلهم في التخصصات النوعية كالهندسة التطبيقية والعلوم الأخرى، بما يضمن تشغيل الأساطيل البحرية التجارية تشغيلاً تجاريًا سليمًا.