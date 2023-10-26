إعادة انتخاب المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم

أعاد المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي يضم 22 دولةً، انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في المجلس لمدة عامين عن الفترة 2023 - 2025، حيث يمكن المجلس المملكة من متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأكاديمية، وإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة، وكذلك جميع الأنشطة للأكاديمية، بالإضافة إلى خطط التعليم والأنظمة الإدارية والمالية والموازنة المالية، وكذلك المصادقة على تعيين نواب رئيس الأكاديمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية الذي يضم الخبراء والمختصين من ممثلي الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية، وانعقد في مقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية، ونتج عن أعمال الاجتماع انتخاب 9 دول لعضوية المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ بهدف تعزيز التعاون والجهود المشتركة في إعداد الكوادر المؤهلة في الإدارة الحديثة ورفع مستوى العاملين في قطاع النقل البحري في الدول العربية، وتأهيلهم في التخصصات النوعية كالهندسة التطبيقية والعلوم الأخرى، بما يضمن تشغيل الأساطيل البحرية التجارية تشغيلاً تجاريًا سليمًا.
يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ستتولى منح الدرجات العلمية بالتنسيق مع الجامعات والمجالس العلمية المتخصصة في الدول العربية وغيرها، وكذلك إعداد هيئة التدريس على أحدث النظم العلمية وإقامة نظام كفء للتعليم من خلال كليات متخصصة ومعاهد تدريب قادرة على توفير العنصر البشري العربي المؤهل والمتميز، بالإضافة إلى نشر الوعي التعليمي وتشجيع البحوث العلمية التطبيقية والدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات في مجالات النقل البحري والإدارة البحرية الحديثة والجودة الشاملة، وكذلك توثيق الصلات الأكاديمية مع المؤسسات العلمية المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجالس والجامعات ومراكز البحوث العلمية المختلفة.