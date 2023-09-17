مدير الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان: الاحتياجات الطارئة تستدعي التدخل المباشر لتوفيرها

أوضح مدير الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي، أن الاحتياجات الإغاثية الطارئة تستدعي التدخل المباشر لتوفير الإيواء والغذاء للمتضررين.
وأضاف العصيمي، أن المرحلة التالية لتقديم الجهود الإغاثية تكون بمساعدة النازحين على العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها بسبب الكارثة التي حلت بهم.
ولفت في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة، يعمل مع منظومة دولية لتقديم المساعدات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يغطي القطاعات المستهدفة بالدعم في ليبيا، مشيراً إلى أن اليوم شهد انطلاق طائرة المساعدات الثانية، وغداً ستصل الطائرة الثالثة المحملة بكل ما يحتاج إليه المضارون.