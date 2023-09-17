مدير الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان: الاحتياجات الطارئة تستدعي التدخل المباشر لتوفيرها

ولفت في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة، يعمل مع منظومة دولية لتقديم المساعدات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يغطي القطاعات المستهدفة بالدعم في ليبيا، مشيراً إلى أن اليوم شهد انطلاق طائرة المساعدات الثانية، وغداً ستصل الطائرة الثالثة المحملة بكل ما يحتاج إليه المضارون.