166 زيارة تخالف 35 منشأة تجارية بمحافظة الجبيل

وأوضحت الأمانة أن إدارة الرقابة والنظافة بالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد الدولي، قامت بإشعار أصحاب المخيمات قبل الإزالة من قبل اللجنة، مؤكدةً أن تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين أسهم في تعزيز امتثال الأنشطة التجارية والغذائية للوائح والتعليمات البلدية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين مع ضمان جودة المأكولات والمشروبات، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.