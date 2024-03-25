"دار طنطورة".. فندق مستوحى من المباني الطينية الأثرية في بلدة العُلا القديمة

يتيح فندق "دار طنطورة" لأهالي وزوار محافظة العُلا , إقامة مميزة وتجربة استثنائية في مبانيه التي ينبعث منها عبق التاريخ، متوسطاً البلدة القديمة التي نشأت قبل نحو 7 قرون، بالقرب من طريق البخور أهم طريق تجاري في العصور القديمة، وبجوار ساعة الطنطورة الشهيرة، الذي سمي بها،وكانت تستخدم لمعرفة دخول الفصول الأربعة في الماضي.
ولا تزال البلدة القديمة تنبض بالحياة حتى وقتنا الحالي، بفضل الاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، وإشراف وتنفيذ من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتُعد البلدة نموذجاً للترابط الاجتماعي، بين سكان منازلها التي تبلغ أكثر من 900 منزل مبنية من الطوب الطيني، حيث اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، البلدة القديمة بالعلا لتكون من بين أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022.
ويضم فندق "دار طنطورة" 30 غرفة، من الغرف التراثية التقليدية، التي تم ترميمها باستخدام الأدوات التقليدية ودمجها مع تقنيات الهندسة الحديثة.