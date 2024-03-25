"دار طنطورة".. فندق مستوحى من المباني الطينية الأثرية في بلدة العُلا القديمة

ولا تزال البلدة القديمة تنبض بالحياة حتى وقتنا الحالي، بفضل الاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، وإشراف وتنفيذ من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتُعد البلدة نموذجاً للترابط الاجتماعي، بين سكان منازلها التي تبلغ أكثر من 900 منزل مبنية من الطوب الطيني، حيث اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، البلدة القديمة بالعلا لتكون من بين أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022.