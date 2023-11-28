"ذراع المملكة الإنسانية تنثر الخير شرقاً وغرباً".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده بالأردن واليمن وباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، قسائم شرائية تُمكّن المستفيدين من الأسر السورية اللاجئة والأكثر احتياجاً من شراء الكسوة الشتوية -بحسب اختيارهم- من المتاجر المعتمدة في محافظتَي الكرك والطفيلة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
واستفاد من القسائم الشرائية 1646 فرداً بواقع 248 أسرة من الأسر السورية اللاجئة، والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) لعام 2023م.
تأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، دشّن المركز أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، الذي ينفّذ خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 9 عمليات جراحية، تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد-.
يأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة العظام التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1100 حقيبة شتوية في منطقتَي قلات وسوراب بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7700 فرد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024م.
يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لمساعدة الشعب الباكستاني من جرّاء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
ونفّذ مركز الملك سلمان أمس الأول، الحملة الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والمسالك البولية في محافظة أرخبيل سقطرى.
ومن المقرر أن يجري الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 100 عملية جراحية، إضافة إلى معاينة حالات المسالك البولية.
وأكّد محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي؛ أهمية الحملة في التخفيف من معاناة الأطفال المرضى ومرضى المسالك البولية في المحافظة، ومعالجة كثيرٍ من الحالات وإجراء العمليات المختلفة، مثمّناً الدعم المقدّم من المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنسانية؛ مركز الملك سلمان للإغاثة، للقطاع الطبي اليمني.
وتأتي الحملة امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفّذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.