"ذراع المملكة الإنسانية تنثر الخير شرقاً وغرباً".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده بالأردن واليمن وباكستان

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1100 حقيبة شتوية في منطقتَي قلات وسوراب بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7700 فرد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024م.