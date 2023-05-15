محليات

31 % نسبة نمو المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

31 % نسبة نمو المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
سبق
سبق

أشادت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بجهود شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تنمية #المحتوى_المحلي والمساهمة في بناء وطن رقمي طموح مبتكر ومتطور.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد كشفت عن أن المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد نمواً وصل إلى 31% في 2021م، مساهمًا بذلك في نمو القطاع وتعظيم العائد على الاقتصاد الرقمي، بناءً على إنفاق شركات القطاع مقارنة بـ29.6% في عام 2020، و28.8% في 2019م، و26.4% في عام 2018م.

ولفتت إلى أن قياس المحتوى المحلي لعام 2022 يبدأ بحلول يوليو 2023م، ليسير بخطى ثابتة لتحقيق الرؤية الطموحة، وبقدرات وإمكانات وطنية متميزة.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

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