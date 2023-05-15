31 % نسبة نمو المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد كشفت عن أن المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد نمواً وصل إلى 31% في 2021م، مساهمًا بذلك في نمو القطاع وتعظيم العائد على الاقتصاد الرقمي، بناءً على إنفاق شركات القطاع مقارنة بـ29.6% في عام 2020، و28.8% في 2019م، و26.4% في عام 2018م.