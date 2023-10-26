طقس نهاية الأسبوع.. أمطار رعدية وسيول بهذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية ليلًا بسرعة 18- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.