"الموارد البشرية" الشريك الحكومي الرسمي لقمة الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات

وستختتم نسخة هذا العام من القمة بجوائز آي دي سي للتميز، التي ستكرم جهود المديرين التنفيذيين الرائدين في مجال التقنية في المملكة عبر ثلاث فئات تتمثل في: الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات للعام، والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات للعام، وفئة السيدات في قطاع التقنية والأعمال.