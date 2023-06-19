محليات

ضبط مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بجازان لترويجهما 39 كجم من الحشيش المخدر

بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية وجرى توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
ضبط مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بجازان لترويجهما 39 كجم من الحشيش المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان، لترويجهما (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبطت بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الحشيش المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org