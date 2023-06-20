"البلدية والإسكان" تدعو أصحاب المطابخ والمطاعم لإصدار تصريح الذبح في العيد

وتهدف الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم، وإتاحة الخيار للعملاء بتحديد مواقع ذبح أضاحيهم ما بين (مسالخ، مطابخ، ومطاعم)، والقيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وذلك وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، للإسهام في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.