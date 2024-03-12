القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي.
وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيج جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي.
وقال سمو ولي العهد: " تلقينا نبأ وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيج جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".