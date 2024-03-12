القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي.