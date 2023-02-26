"الشورى" يحتفل بيوم التأسيس بعرض مرئي وطني يحكي تاريخ المملكة

وتضمّن حفل يوم التأسيس بالمجلس عرضًا مرئيًا وطنيًا عن تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ/ 1727م، حتى العهد الحاضر والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء.