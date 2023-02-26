"الشورى" يحتفل بيوم التأسيس بعرض مرئي وطني يحكي تاريخ المملكة

أقام مجلس الشورى، اليوم، احتفالًا في مقره بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وعدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ومنسوبيه.
وتضمّن حفل يوم التأسيس بالمجلس عرضًا مرئيًا وطنيًا عن تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ/ 1727م، حتى العهد الحاضر والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء.
واطّلع ومسؤولو المجلس على الأركان التي تحاكي تراث المملكة وإرثها التاريخي، ونماذج للحرف اليدوية الشعبية.
وشهد مقر الاحتفال المقام في مقر المجلس تفاعل مسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه الذين عبّروا عن اعتزازهم بذكرى تأسيس هذا الوطن العظيم، وبما حققه الآباء المؤسسون من أمجاد وملاحم خالدة.