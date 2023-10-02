"الزعاق": الشمس غادرت خط الاستواء متجهة إلى الجدي والمسافة بينهما 3 شهور

وأكمل أن الشمس تتخطى خط الاستواء في الخريف يوم 21 أو 22 و23 و24، ولا تتخطاها يومي 21 أو 24 سبتمبر إلا مرتين في القرن، وأقرب تخطٍّ لها يوم 21 سبتمبر سيكون في العام 2092 و2096م، وأقرب تخطٍّ في 24 سبتمبر سيكون في العام 2303م.