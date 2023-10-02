"الزعاق": الشمس غادرت خط الاستواء متجهة إلى الجدي والمسافة بينهما 3 شهور

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، تأثير وصول الشمس لمدار الجدي وخط الاستواء.
وقال الزعاق: إن الشمس الآن ودّعت خط الاستواء متجهة لمدار الجدي، والمسافة بينهما 3 شهور تقريبًا.
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه في منصة "إكس" أن تخطي الشمس خط الاستواء؛ يعني تساوي الليل مع النهار، ووصولها مدار الجدي يعني بداية موسم البرد.
وأكمل أن الشمس تتخطى خط الاستواء في الخريف يوم 21 أو 22 و23 و24، ولا تتخطاها يومي 21 أو 24 سبتمبر إلا مرتين في القرن، وأقرب تخطٍّ لها يوم 21 سبتمبر سيكون في العام 2092 و2096م، وأقرب تخطٍّ في 24 سبتمبر سيكون في العام 2303م.
وتابع الزعاق أن المسافة الزمنية بين خط الاستواء ومدار الجدي 90 يومًا وهي مقسمة إلى القسم الأول (الحالي ومدته 45 يومًا نعيش 4 فصول في يوم واحد، ربيع نعيشه أول الصباح، خريف بآخر العصر وقيظ الظهر وبآخر الليل نعيش البوادر الشتوية).
وتابع خبير الأرصاد الجوية، أن القسم الثاني (من المسافة الزمنية بين مدار الجدي وخط الاستواء)، نعيش فيه أحب المواسم إلينا وهو موسم الوسم.