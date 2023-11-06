للعقود الجديدة.. رفع مُقدَّم منتج البناء الذاتي إلى 25% بدءًا من هذا الأسبوع

يدخل قرار رفع مُقدَّم منتج البناء الذاتي المُقدَّم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لمستفيدي سكني إلى 25%، بدلاً من 10%، حيز التنفيذ بدءًا من هذا الأسبوع، وذلك بجانب إيداع الدعم السكني الشهري كاملاً شهريًّا في حساب المستفيد بدءًا من تاريخ توقيع العقد التمويلي.