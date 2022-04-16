17 فئة ومعياراً.. "أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية".. اعرف لمَن الصدارة

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة بنسبة التزام وصلت إلى 82%، وحلَّ مطار الملك فهد الدولي ثالثاً بنسبة التزام بلغت 64%، بينما جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رابعاً بنسبة التزام وصلت إلى 55%.