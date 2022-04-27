17 كجم من العود و9 لترات من دهن العود في المسجد النبوي خلال رمضان

تُواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان المبارك، بعملية تبخير مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم على فترات عدة على مدار الشهر الفضيل، واستهلكت بذلك 17 كيلوجراماً من العود الفاخر لتبخير أرجاء المسجد النبوي.