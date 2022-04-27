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17 كجم من العود و9 لترات من دهن العود في المسجد النبوي خلال رمضان

عمر الهندي يشير إلى تنفيذ 850 جولة تبخير وتطييب خلال الفترة الماضية
17 كجم من العود و9 لترات من دهن العود في المسجد النبوي خلال رمضان
واس
واس

تُواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان المبارك، بعملية تبخير مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم على فترات عدة على مدار الشهر الفضيل، واستهلكت بذلك 17 كيلوجراماً من العود الفاخر لتبخير أرجاء المسجد النبوي.

وتم استهلاك 9 لترات من دهن العود والمسك الفاخر والعطور؛ لتطييب القاصدين والمسجد في قسمي الرجال والنساء، خلال الشهر الفضيل.

وقال مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر بن عبدالعزيز الهندي: 850 جولة تبخير وتطييب داخل المسجد النبوي نفّذت خلال الفترة الماضية من شهر رمضان.

وأضاف: جاء ذلك ضمن خطة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للعناية براحة القاصدين وقدسية المسجد النبوي ونظافته.

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