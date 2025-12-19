مطار الملك خالد: عوامل تشغيلية أثّرت على جدول بعض الرحلات

وأوضح المطار في بيان رسمي أن هذه الظروف أدت إلى تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات التابعة لعدد من الناقلين الجويين، مشددًا على أهمية تواصل المسافرين مباشرة مع شركات الطيران المعنية للتحقق من حالة الرحلة وتوقيتاتها المحدّثة، وذلك حرصًا على راحتهم وتفاديًا لأي ازدحام في مباني المطار.