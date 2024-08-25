45 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق آخر 24 ساعة.. ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية

فيما سجّلت المدينة المنورة (17.0) ملم في محافظة المهد، و(0.8) في الحمنة بوادي الفرع، كما سجّلت نجران (7.9) ملم في بدر الجنوب، و(5.7) ملم في الأخدود، و(5.2) ملم في الحضن، و(3.6) ملم في كلٍ من نجران، ومطار نجران.