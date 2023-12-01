عودة "بسطة الرياض" في 4 مواقع لعرض المنتجات.. وفعاليات لكل أفراد العائلة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عودة "بسطة الرياض"، وحددت لها أربعة مواقع، ويضم كل منها سوقًا مفتوحًا، يُعرض فيه منتجات متنوعة، إضافة لتنظيم فعاليات لكل أفراد العائلة، وذلك ابتداء من عصر يوم غدٍ السبت.
وتفصيلاً، حددت "الأمانة" الموقع الأول على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، والبسطة الثانية في المواقف العامة خلف نادي الرياض، والثالثة في حديقة الملتقى، والأخيرة في متنزه الروضة.
وأوضحت الأمانة أن المعروضات يصاحبها أنشطة مختلفة، مثل: الفنون والحِرف، وعروض متجولة، ومسرح تفاعلي، وجلسات شتوية، ونشاطات رياضية، وأركان للتصوير والتعبير بالرسم، وممر الاقتباسات.