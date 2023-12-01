عودة "بسطة الرياض" في 4 مواقع لعرض المنتجات.. وفعاليات لكل أفراد العائلة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عودة "بسطة الرياض"، وحددت لها أربعة مواقع، ويضم كل منها سوقًا مفتوحًا، يُعرض فيه منتجات متنوعة، إضافة لتنظيم فعاليات لكل أفراد العائلة، وذلك ‏ابتداء من عصر يوم غدٍ السبت.