"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد ورياح على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.