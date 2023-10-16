خلال سبتمبر.. "التدريب التقني" ترصد 46 مخالفة لمنشآت التدريب الأهلية

وأكّد أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تقوم بمتابعة المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة، حيث تُعنى بمراقبة الأداء في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، كما أنها تقوم بمتابعة سوق التدريب والجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة للتدريب، وتعمل على ذلك وفق تسلسل إجرائي وعمليات تتمثل في استقبال البلاغات والشكاوى، ورصد وتصنيف المخالفات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ثم تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت التدريبية المخالفة.