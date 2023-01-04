"موانئ" تُحقق إنجازات اقتصادية استثنائية ومراكز ريادية عالمية خلال 2022م

يُذكر أن "موانئ" حصدت خلال العام المنصرم جائزة برنامج "ندلب" كأفضل جهة تحقيقًا للمنجزات الوطنية في المؤشرات الدولية، وحصولها على جائزة "صفقة العام" من جوائز التميز لعام 2022 خلال حفل Maritime Standard Awards، وكذلك شهادتي الآيزو ISO 31000 و ISO 22301 لتطبيقها كل المعايير الدولية في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، كما حصدت شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.