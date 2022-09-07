مشروع الأمير محمد بن سلمان يُرمّم مساجد تبوك والشمالية بهوية تاريخية

وبُني المسجد الواقع بحي البلد، قرب الميناء القديم لضباء أربع مرات، كان أولها إحاطته بالحجارة من قبل رجل ينتمي إلى قبيلة العريني، فيما كان بناؤه الثاني على يد عبدالله بن سليم الشهير بالسنوسي "رحمه الله" عام 1373هـ، أما بناؤه الثالث فكان على نفقة الملك عبدالعزيز رحمه الله، والرابع والأخير قبل التطوير الحالي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، وما زالت الصلاة في البناء نفسه حتى اليوم.