متجاوزًا الأزمات العالمية.. الاقتصاد السعودي يُبهر العالم ويحقق ما خطط له

ومنذ الجائحة وحتى اليوم، والاقتصاد السعودي مستمر في أدائه الإيجابي، ويدل على ذلك -على سبيل المثال- نتائج المؤشرات التابعة للمنظمات العالمية، التي رأت أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه وتحلم به، من خلال أسهل الطرق، لتحقيق أفضل النتائج، يضاف إلى ما سبق، وصول دخل الأنشطة غير النفطية إلى 50% من إجمالي الدخل القومي، ومؤشر مديري المشتريات خلال شهر مارس الماضي، الذي سجل 57.0 نقطة، ليبقى في منطقة التوسع.