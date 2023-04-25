آخر تفاصيل الحالة الماطرة والمناطق المشمولة بالأمطار الرعدية خلال الأيام القادمة

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر على شرق جازان، ومرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، وجنوب المدينة المنورة، وتكون هذه الأمطار متوسطة في مجملها؛ لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا، وتُصحَب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات في بعض الأوقات.