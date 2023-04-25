آخر تفاصيل الحالة الماطرة والمناطق المشمولة بالأمطار الرعدية خلال الأيام القادمة

تشير آخر نواتج المحاكاة الحاسوبية المطورة في مركز طقس العرب، إلى توقعات ببقاء أجواء المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، تترافق بفرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بإذن الله؛ وهي ناتجة عن اندفاع هواء بارد في طبقات الجو العليا للمنطقة بالتزامن مع تدفق تيارات هوائية رطبة من بحر العرب.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر على شرق جازان، ومرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، وجنوب المدينة المنورة، وتكون هذه الأمطار متوسطة في مجملها؛ لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا، وتُصحَب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات في بعض الأوقات.
وتمتد السحب الممطرة تدريجيًّا لأجزاء مختلفة من مناطق: (حائل، والقصيم، وجنوب الجوف، وشمال غرب منطقة الرياض إداريًّا)، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا.
ولا يُستبعد مع مرور ساعات الليل (ليلة الثلاثاء/ الأربعاء) أن تتسع رقعة الأمطار على منطقة الرياض إداريًّا بإذن الله.
وتشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بتراجع تأثير الحالة الجوية الماطرة عن المناطق الغربية من المملكة يوم الأربعاء؛ فيما يتركز تأثيرها على المناطق الوسطى بما فيها حائل والقصيم والرياض إداريًّا بما فيها العاصمة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
كما يُتوقع أن تمتد السحب الماطرة لأجزاء من الشرقية وخاصة الأجزاء الوسطى من المنطقة.
ويُتوقع أن تضعف الفعالية الجوية الماطرة بشكل كبير يوم الخميس؛ بحيث تقتصر فيه فرص الأمطار على مناطق محدودة إجمالًا.