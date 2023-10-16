عبر حلول مبتكرة.. TX للحلول التقنية تُمَكّن المؤسسات المالية والشركات الناشئة من بناء منصات التمويل الجماعي

وقد أحدَثَ التمويل الجماعي ثورةً في السوق السعودية منذ بداياته في 2019؛ حيث تجاوز عدد منصات التقنية المالية الحاصلة على تصاريح/ تراخيص في مجالات التمويل الجماعي، أكثر من 40 منصة، وبلغت قيمة المبالغ المجموعة من خلال هذه المنصات حتى الآن أكثرَ من 6 مليارات ريال سعودي (دون احتساب أرقام القطاع الخيري) مع ارتفاع سنوي كبير تقوده منصات تمويل الديْن والصكوك والصناديق الاستثمارية.