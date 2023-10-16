عبر حلول مبتكرة.. TX للحلول التقنية تُمَكّن المؤسسات المالية والشركات الناشئة من بناء منصات التمويل الجماعي

أعلنت شركة (TX) TXperience المتخصصة في تقديم الحلول التقنية المتنوعة، عن توسعها في تقديم خدمات بناء المنصات التقنية لتشمل تطوير منصات تقنية مالية للتمويل الجماعي للمؤسسات المالية والشركات الناشئة، ويشمل ذلك الشركات المرخصة أو التي تنوي الحصول على ترخيص؛ وذلك في ظل النمو السريع والمتزايد لقطاع التمويل الجماعي والحاجة المستمرة لحلول تقنية متكاملة.
تتنوع خدمات TX لتقديم حلول متكاملة لمنصات التمويل الجماعي بأنواعها، وتشمل: التمويل الجماعي بالديْن، والتمويل الجماعي بالصكوك، والتمويل الجماعي بالملكية، والتمويل الجماعي بالمكافآت، وتوزيع الصناديق الاستثمارية، والتمويل الجماعي الخيري.
ويصب تركيز الشركة على توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين في السوق المحلية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الجهات التشريعية التي تشمل الربط مع الجهات ذات الاختصاص حسب ما يتوافق مع احتياج المنصة؛ بما في ذلك الأمن السيبراني.
وقد أحدَثَ التمويل الجماعي ثورةً في السوق السعودية منذ بداياته في 2019؛ حيث تجاوز عدد منصات التقنية المالية الحاصلة على تصاريح/ تراخيص في مجالات التمويل الجماعي، أكثر من 40 منصة، وبلغت قيمة المبالغ المجموعة من خلال هذه المنصات حتى الآن أكثرَ من 6 مليارات ريال سعودي (دون احتساب أرقام القطاع الخيري) مع ارتفاع سنوي كبير تقوده منصات تمويل الديْن والصكوك والصناديق الاستثمارية.