شؤون الحرمين.. تكليف "المنصوري" مديرًا عامًّا للإعلام بالمسجد الحرام

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف منصور المنصوري مديرًا عامًّا للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام، ومساعدًا لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع، ومديرًا للمركز الإعلامي.
وأكد الرئيس العام أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابّة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
كما أكد الرئيس العام على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة الاستعداد الأمثل في خدمة ضيوف الرحمن وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم.
وأمس صدر قرار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعفاء مساعد المدير العام للإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي؛ لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، وعلى الجميع العمل والجدّ والاجتهاد.. مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية، وبجودة مميزة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة أعزها الله.