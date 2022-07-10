شؤون الحرمين.. تكليف "المنصوري" مديرًا عامًّا للإعلام بالمسجد الحرام

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف منصور المنصوري مديرًا عامًّا للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام، ومساعدًا لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع، ومديرًا للمركز الإعلامي.