وزير الخارجية يبحث مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في فلسطين

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعرب وزير الخارجية عن بالغ قلقه حيال استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.