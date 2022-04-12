180 متطوعًا يساهمون في حملة "إفطار صائم" عند الإشارات والتقاطعات

من جهة أخرى، أكد مدير التواصل المؤسسي الوليد الوتيد في غازكو أن هذه المبادرات تأتي ضمن مبادارات غازكو الخيرية، وحرصاً منها على تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وواجباتها تجاه الوطن والمواطن.