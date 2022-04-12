180 متطوعًا يساهمون في حملة "إفطار صائم" عند الإشارات والتقاطعات

تتواصل حملة "إفطار صائم" لتوزيع مليون وجبة إفطار عند الإشارات الرئيسة والتقاطعات المهمة، من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، على مدار شهر رمضان المبارك، للسنة الثامنة على التوالي.
ويهدف البرنامج إلى الحد من حوادث الطرقات قبيل وقت الإفطار عند الإشارات وفي الطرقات الرئيسة؛ حيث أفادت الدراسات بأنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.
ويقوم على تنفيذ البرامج أكثر من 180 متطوعًا محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة.
وتأتي الحملة برعاية من شركة غازكو، وتنفذ في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام.
واستطاع برنامج إفطار صائم أن يثبت نجاحه في العام الثامن، زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش: المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان؛ حيث يسهم في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان.
وقدم شكره لشركة غازكو التي بادرت في تفعيل دورها الاجتماعي وتميزت في هذا الشهر الكريم من خلال الإسهام في دعم هذه المبادرة.
من جهة أخرى، أكد مدير التواصل المؤسسي الوليد الوتيد في غازكو أن هذه المبادرات تأتي ضمن مبادارات غازكو الخيرية، وحرصاً منها على تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وواجباتها تجاه الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الادارة التنفيذية في غازكو ممثلة في الرئيس التنفيذي م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان؛ تولي اهتمامًا كبيراً لدعم الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي في شتى المجالات.