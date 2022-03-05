1835 فندقًا بمكة تتهيّأ لاستقبال المعتمرين خلال رمضان

توقع عضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقًا، ماهر بن عايض القرشي؛ أن تشهد الفنادق في مكة المكرمة خلال الفترة القليلة القادمة انتعاشًا ملحوظًا وتسجيلًا للحجوزات بنسب أعلي؛ وذلك لتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية ومن خارجها لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام.