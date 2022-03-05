1835 فندقًا بمكة تتهيّأ لاستقبال المعتمرين خلال رمضان

توقع عضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقًا، ماهر بن عايض القرشي؛ أن تشهد الفنادق في مكة المكرمة خلال الفترة القليلة القادمة انتعاشًا ملحوظًا وتسجيلًا للحجوزات بنسب أعلي؛ وذلك لتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية ومن خارجها لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام.
وقال "القرشي": يوجد في مكة المكرمة 1835 فندقًا وأكثر من 225 ألف غرفة وشقق فندقية، وهي ذات تصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية.
وأضاف: جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري وغيرها من الإجراءات الصحية.
وأشار إلى أن نحو أكثر من 40٪ من فنادق بمكة المكرمة أتمت استعداداتها لاستقبال الزوار والمعتمرين من الداخل والخارج خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني وشهر رمضان المبارك.
ونوه إلى حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة الزوار والمعتمرين لأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف.