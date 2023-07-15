"الأرصاد" ينبّه: عواصف رعدية ممطرة بجازان ورياح وأتربة بحائل

كما نبّه المركز، اليوم، من تكوُّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطاً للبَرَد، وجرياناً للسيول، على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.