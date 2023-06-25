"وقاء" يطوق منافذ مكة بـ 7 فرق بيطرية لفحص المواشي قبل عبورها

طوق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، منافذ مكة المكرمة بسبع فرق في منافذ العاصمة المقدسة: "الكعكية، والشميسي القديم، والشرائع، والنورية، والحسينية، وجعرانة، والهدا".
إضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقة لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، وفرق المساندة الميدانية في عمليات الفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها؛ لضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج، من تاريخ 15 ذي القعدة، وحتى انتهاء موسم الحج.
وقال مدير عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي: إن الفرق البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة فحصت أكثر من 480 ألف رأس من المواشي حتى الآن.
وأضاف "الصاعدي"، أن الفرق البيطرية تعمل على فحص المواشي بيطريًا، ورصد المخالفات الخاصة بنظامي الزراعة والرفق بالحيوان، والتأكد من الشهادات الصحية الصادرة من المكاتب والفرق البيطرية المساندة، وتسجيل أعداد المواشي المفسوحة على منصة أنعام.
بالإضافة إلى تواجد أربع فرق بيطرية ميدانية في أسواق الأنعام، والطوارئ، ضمن الخطة التشغيلية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، لموسم الحج للعام الحالي 2023.
من جهته قال المتحدث الرسمي لمركز "وقاء" سحاب الفليج: إن المركز أطلق حملة "جزلة"، تحت شعار "وقاء يهتم لأضحيتك"، لرفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والمشتركة، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة.
وأيضًا التأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، ومراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية أثناء الحج.
وقالت "الفليج": إن مسارات "جزلة" تحتوي على مسار زيارة المسالخ والحد من مخاطر الصحة الحيوانية في موسم الحج، ومسار التوعية في أسواق النفع والمواشي.
وأوضح أن بيطريين يقدمون الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة، طبقًا للشروط الشرعية والصحية، ويوزعون منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف على الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها.