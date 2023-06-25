"وقاء" يطوق منافذ مكة بـ 7 فرق بيطرية لفحص المواشي قبل عبورها

من جهته قال المتحدث الرسمي لمركز "وقاء" سحاب الفليج: إن المركز أطلق حملة "جزلة"، تحت شعار "وقاء يهتم لأضحيتك"، لرفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والمشتركة، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة.