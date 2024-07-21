"الشمري".. "نحّال سعودي" يحقّق المركز الثاني عالمياً بفئة عسل الطلح السائل

وأضاف، أن عسل الطلح يحتوي على خصائص مميّزة تتمثل في أنه يشتمل على تركيبة فريدة تضم مجموعة متنوّعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل: الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، التي تعزّز الصحة العامة للجسم.