"الشمري".. "نحّال سعودي" يحقّق المركز الثاني عالمياً بفئة عسل الطلح السائل

حقّق النحّال السعودي مساعد الغازي الشمري؛ المركز الثاني في مسابقة العسل العالمية عن فئة العسل السائل بنسختها الخامسة التي أُقيمت في لندن أخيراً، بمشاركة متسابقين من 38 دولة حول العالم.
وقال المتسابق الشمري؛ لـ «سبق»، إن نوعية العسل المشارك به هو عسل الطلح، الذي يعد من أشهر أنواع العسل في السعودية والخليج.
وأضاف، أن عسل الطلح يحتوي على خصائص مميّزة تتمثل في أنه يشتمل على تركيبة فريدة تضم مجموعة متنوّعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل: الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، التي تعزّز الصحة العامة للجسم.
وأضاف الشمري؛ أن عسل الطلح يعد مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية والمضادات الحيوية التي تعود بالفوائد الصحية على الجسم.
وأشار إلى أن السعودية -وفق رؤية المملكة 2030- تتجه إلى جعل منتج العسل أحد المنتجات التي تصدّر في العالم؛ مؤكداً أن مثل هذه المسابقات ترفع من سمعة المنتج المحلي عالمياً.
وبيَّن أن السعودية تتفوق خليجياً وعربياً بنوعيات ذات جودة عالية، والعسل المستورد لا يجاري المنتج المحلي من حيث الطعم والنكهة وجودة المنتج.