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"سدايا" توقّع مذكرة مع "Mobily Pay" لإضافة التبرع بالنقاط لصالح "إحسان"
خلال مشاركة "الهيئة" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي في مؤتمر "ليب 23"
وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "Mobily Pay"؛ بهدف إضافة خيار التبرع بالنقاط لصالح المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في تطبيق الشركة.
جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي في مؤتمر "ليب 23" الذي يقام خلال الفترة من 6-9 فبراير لعام 2023 في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ووقّع مذكرة التفاهم من جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي لمنظومة "إحسان" إبراهيم الحسيني، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي أيمن العيسى.
وتتمحور المذكرة حول إضافة خيار التبرع السريع من خلال الربط في محفظة "Mobily Pay"، وإضافتها كأحد خيارات الدفع في منصة إحسان.