"سدايا" توقّع مذكرة مع "Mobily Pay" لإضافة التبرع بالنقاط لصالح "إحسان"

جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي في مؤتمر "ليب 23" الذي يقام خلال الفترة من 6-9 فبراير لعام 2023 في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.