إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى الخرطوم

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق، اليوم، سيقوم بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرّضت بلادهم أخيراً إلى موجة أمطار غزيرة وسيول أدّت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص وخسائر جسيمة في الممتلكات.