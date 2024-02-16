"الروبوت التوجيهي" بالمسجد الحرام يؤدي مهام الرد على استفسارات السائلين

ويدعم الروبوت التوجيهي (11) لغة شملت اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية، كما يحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس لتقديم عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد.