البكر: "فرص" يربط الجهات الحكومية بالمستثمرين لتعزيز جودة الحياة بالمدن

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أهمية ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تعزيز الاستثمارات في جودة الحياة والارتقاء بالمدن السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.