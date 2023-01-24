البكر: "فرص" يربط الجهات الحكومية بالمستثمرين لتعزيز جودة الحياة بالمدن

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أهمية ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تعزيز الاستثمارات في جودة الحياة والارتقاء بالمدن السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال "البكر": الملتقى يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات المدن، ومختلف الجهات الحكومية، وتعزيز التنافسية من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية تعزز مختلف قطاعات جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الملتقى ومن خلال الأجنحة والورش المصاحبة والجلسات الحوارية يتيح فرصة استثنائية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال للتحاور بصورة مباشرة مع مختلف الجهات الحكومية والصناديق والجهات التمويلية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب وإبراز دور استثمارات القطاع الخاص في تنمية المدن وتعزيز جودة الحياة واستعراض التوجهات المستقبلية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030".
وتعد بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتهدف إلى تنمية الاستثمارات في المدن واستعراض الفرص الاستثمارية لتعزيز التنافسية وتعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.