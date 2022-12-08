بحضور ولي العهد.. منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود

منحت جامعة الملك سعود، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الدكتوراه الفخرية في الإدارة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي الجائزة تعبيرًا عن الشكر لمدى تحقيق الإنجازات في قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تأتي تكريمًا للرئيس الصيني الذي تم تجديد الثقة ومنحه فترة رئاسية ثالثة خلال المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الصيني.
وتمنح الدكتوراه الفخرية "الشرفية" من خلال جامعات حصلت على الرخصة بمنح تلك الدرجة، وذلك بعد سنوات من منح الشهادات العلمية التخصصية، والدكتوراه الفخرية تعتبر تكريمًا للجهود والأعمال، التى تمنح خصيصًا لشخص أو مؤسسات مجتمعية، كما أن جامعة الملك سعود تعتبر مؤسسة أكاديمية عريقة تقوم بتقديم مساهمات بارزة فى مختلف العلوم الحياتية، وكذلك في التنمية العلمية والثقافية، ولديها خريجيون يعملون في الكثير من دول العالم.
وتعتبر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، لحضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ دليلًا على مدى عمق العلاقات العربية - الصينية، وحرص كل منهما على تعميق الإستراتيجية، وتعزيز التعاون ومواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، كما يأتي الحضور الكبير للصين بوفد كبير يتقدم الرئيس الصيني، مجالًا خصبًا بتعزيز تحفيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بالتزامن مع رؤية المملكة "2030".
واستعرضت وكالات الأنباء والصحف الصينية أهمية القمة العربية - الصينية، وكذلك دور ومكانة المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الخارجية الصينية التي وصفت القمة بأنها أكبر حدث دبلوماسي، والأعلى في المستوى بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وكذلك علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية - العربية، كما اعتبرت أنه قرار استراتيجي مشترك للجانبين لتعزيز التضامن والتنسيق في ظل الظروف الحالية من أجل استكشاف أفكار لتنمية العلاقات بشكل أكبر، ووضع خطة التعاون المستقبلي والانطلاق نحو مستقبل مشرق للشراكة الاستراتيجية الصينية - العربية.