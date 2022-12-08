بحضور ولي العهد.. منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود

واستعرضت وكالات الأنباء والصحف الصينية أهمية القمة العربية - الصينية، وكذلك دور ومكانة المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الخارجية الصينية التي وصفت القمة بأنها أكبر حدث دبلوماسي، والأعلى في المستوى بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وكذلك علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية - العربية، كما اعتبرت أنه قرار استراتيجي مشترك للجانبين لتعزيز التضامن والتنسيق في ظل الظروف الحالية من أجل استكشاف أفكار لتنمية العلاقات بشكل أكبر، ووضع خطة التعاون المستقبلي والانطلاق نحو مستقبل مشرق للشراكة الاستراتيجية الصينية - العربية.