"عضو مجلس علماء الإسلام بباكستان": تطور كبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

أكّد عضو مجلس جمعية علماء الإسلام في باكستان، الدكتور عبد الحكيم أكبر؛ أن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن في تطوّر ملحوظ في المجالات التقنية والخدمية والأمنية، وغيرها، وهذا دليل على اهتمام ودعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.
وأشاد "أكبر" خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ببرنامج الاستضافة الذي أسهم في أداء أعداد كبيرة من عموم المسلمين لفريضة الحج.
وقال "أكبر": إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين برنامج عالمي وجامع إسلامي سنوي يجتمع فيه نخبة من المسلمين، على بقعة مباركة، وبضيافة ملكية متميزة، مشيرًا إلى أن الخدمات متكاملة، والاستضافة على أكمل وجه.
وبيّن أن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن في تطور ملحوظ في المجالات التقنية والخدمية والأمنية، وغيرها، وهذا دليل أن هناك اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.
وقدم عضو مجلس جمعية علماء الإسلام في باكستان، الدكتور عبد الحكيم أكبر؛ الشكر في نهاية حديثه للقيادة الحكيمة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وكافة العاملين على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وعلى رأسهم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.