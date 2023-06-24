"عضو مجلس علماء الإسلام بباكستان": تطور كبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وبيّن أن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن في تطور ملحوظ في المجالات التقنية والخدمية والأمنية، وغيرها، وهذا دليل أن هناك اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.