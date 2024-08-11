100 جهة تقويم مطابقة حول العالم.. "سابر" تبرز سبل دعمها للتجار والمصنعين

أكدت منصة "سابر" الإلكترونية، أنها تسعى إلى دعم وتمكين التجار والمُصنعين المحليين، من خلال تقديم تسهيلات إلكترونية لتسجيل منتجاتهم والشهادات المطلوبة لها؛ وذلك لخلق بيئة أعمال آمنة وممكّنة.