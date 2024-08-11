100 جهة تقويم مطابقة حول العالم.. "سابر" تبرز سبل دعمها للتجار والمصنعين

أكدت منصة "سابر" الإلكترونية، أنها تسعى إلى دعم وتمكين التجار والمُصنعين المحليين، من خلال تقديم تسهيلات إلكترونية لتسجيل منتجاتهم والشهادات المطلوبة لها؛ وذلك لخلق بيئة أعمال آمنة وممكّنة.
وعن كيفية إسهام منصة "سابر" في دعم التجار والمُصنّعين المحليين، أوضحت المنصة أنها ربطت المستفيدين بأكثر من 100 جهة تقويم مطابقة حول العالم، مما أسهم في تحسين تجربة الاستيراد.
وأضافت: "قمنا بخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، حيث استفاد أكثر من 88 ألف تاجر ومُصنّع محلي، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
يُذكر أن "سابر" منصة إلكترونية تحت إشراف هيئة المواصفات، تساعد المستوردين والمُصنّعين المحليين على تسجيل شھادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية بكل سهولة.