"المسند" عن مقطع تساقط الثلج في الحرم: معدّل عبر فلتر

وتابع، أنه حتى تسقط الثلوج على مكان ما يتطلب أن تتضافر عدة عوامل جغرافية؛ منها أن تكون درجة الحرارة السطحية درجتين فأقل، درجة نقطة الندى صفراً، درجة الحرارة في طبقة 500 الهكتوباسكال 5 كم ارتفاعها تقريبا -27 درجة، درجة الرطوبة النسبية عالية نسبياً في الطبقة السطحية والعلوية، درجة الحرارة في 850 هكتوباسكال 1.5 كم ارتفاع تقريبا – 5 درجات مئوية، وقيمة خط السماكة في خرائط الغلاف الجوي لأفضل تساقط.