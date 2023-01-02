"المسند" عن مقطع تساقط الثلج في الحرم: معدّل عبر فلتر

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن مقطع تساقط الجليد في المسجد الحرام شوّش على كثيرٍ من الناس، وهو معدّل عبر فلتر الثلج.
وأضاف المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أن مكة المكرّمة شرفها الله لم تشهد في تاريخها المسجل تهاطل ندف الثلج عليها، والعلة في ذلك: الموقع الفلكي والجغرافي والارتفاع .
وتابع، أنه حتى تسقط الثلوج على مكان ما يتطلب أن تتضافر عدة عوامل جغرافية؛ منها أن تكون درجة الحرارة السطحية درجتين فأقل، درجة نقطة الندى صفراً، درجة الحرارة في طبقة 500 الهكتوباسكال 5 كم ارتفاعها تقريبا -27 درجة، درجة الرطوبة النسبية عالية نسبياً في الطبقة السطحية والعلوية، درجة الحرارة في 850 هكتوباسكال 1.5 كم ارتفاع تقريبا – 5 درجات مئوية، وقيمة خط السماكة في خرائط الغلاف الجوي لأفضل تساقط.