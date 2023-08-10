أمير الشرقية يلتقي فريقَي "شاهين" و"أوركس" الفائزين في "فورمولا 1"
استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة، فريقين من الفرق الثلاثة المتأهلة للمرحلة الأخيرة من برنامج "فورمولا1" المدارس، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".
وأكد أمير الشرقية، خلال اللقاء، بحضور ممثلين من المركز، أهمية البرامج العلمية والمعرفية التي تتطلب صناعة وبناء فكر لمستقبل واعد.
ونوه إلى الدور الذي تحققه البرامج العلمية الهادفة؛ بما ينعكس على تحفيز الشباب ومشاركتهم محليًا ودوليًا.
وقدّم الأمير "سعود"، لفريق "شاهين" الذي حصد المركز الأول، وفريق "أوركس"، التهنئة بعد حصولهما على مراتب متقدمة في برنامج الـ"فورمولا "1 في المدارس محليًا.
فيما عّبر أعضاء الفرق عن شكرهم لأمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته السديدة، التي ستنعكس إيجابًا على دعمهم وتحفيزهم استعدادًا للمنافسة الدولية، بمشاركة 55 دولة، مطلع سبتمبر 2023 في سنغافورة.
وتخلل اللقاء استعراض الإنجازات والمراحل التي يتضمنها البرنامج، بعد أن أصبح على مستوى المملكة، وجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من 50 مدرسة، اجتازوا مرحلة التأهيل والتدريب التي يقدمها البرنامج التي استمرت شهرين متواصلين.
إذ واصل المشاركون التميز عبر الشغف والإبداع لقيادة مستقبل معرفي وريادة مستدامة، لا سيما أن البرنامج يستند على التصميم الهندسي ومنهج steam الذي يمثل التحدي العالمي للعلوم والهندسة والفيزياء، ويُقدم على أيدي خبراء وأكاديميين محليين وعالميين للوصول إلى تصميم نماذج سيارات تحاكي سيارات "فورمولا1".
يُذكر أن برنامج "فورمولا1" في المدارس، ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" سنويًا، وينطلق بمراحل تدريجية من اختيار الطلبة عبر لجان مختصة، علاوةً على تدريبهم وإعدادهم، بما يتواكب مع متطلبات البرامج، ووفقًا لمعاييره العالمية.
كما ينتقل الطلبة إلى مرحلة المنافسة الوطنية داخل كل منطقة، وتليها المسابقة على مستوى المناطق وهي التصفيات نصف النهائية، وصولًا إلى مرحلة التصفيات النهائية التي تأخذ بالفائزين إلى المشاركة العالمية، وسط استعدادهم لخوض المنافسة مع كل الفرق العالمية.
وكانت الفرق الثلاثة: شاهين، أوركس، وعبية، قد تمكّنت من الفوز في التصفيات النهائية التي أقيمت في "إثراء" مطلع يونيو الماضي، بمشاركة 15 فريقًا من خمس مناطق على مستوى المملكة.