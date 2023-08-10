أمير الشرقية يلتقي فريقَي "شاهين" و"أوركس" الفائزين في "فورمولا 1"

كما ينتقل الطلبة إلى مرحلة المنافسة الوطنية داخل كل منطقة، وتليها المسابقة على مستوى المناطق وهي التصفيات نصف النهائية، وصولًا إلى مرحلة التصفيات النهائية التي تأخذ بالفائزين إلى المشاركة العالمية، وسط استعدادهم لخوض المنافسة مع كل الفرق العالمية.