كأنها "حفرت قبرها".. شاهد كيف تحولت لعبة أطفال شائعة إلى مصيدة موت على شاطئ أمريكي

تحولت لعبة أطفال محبوبة وشائعة إلى مصيدة موت، عندما لقيت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات حتفها، بعد انهيار الرمال فوقها لتدفنها في حفرة كانت تحفرها على شاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية، بينما حوصر صبي يبلغ من العمر سبع سنوات في الحفرة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المروع حوالي الساعة 3.16 دقيقة عصر أمس الثلاثاء على الشاطئ في مدينة "لاودرديل باي ذا سي" بولاية فلوريدا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان، أن الأطفال كانوا يحفرون الحفرة ويلعبون بداخلها عندما انهارت الرمال فوقهما.
وتُظهر لقطات الهاتف المحمول اللحظة التي بدأ فيها حشد من مرتادي الشاطئ اليائسين محاولة انتشالهم قبل وصول رجال الإطفاء، بينما وقف أطفال آخرون يراقبون المشهد المروع الذي ينكشف أمام أعينهم.
وأظهرت اللقطات أشخاصًا راكعين، وهم يقومون بحفر الرمال، بينما حاول البعض تثبيت الجدران؛ لمنع سقوط المزيد من الرمال على الأطفال، واستخدم آخرون المجارف وألعاب الشاطئ لكشط الرمال بعيدًا عن الحفرة.
وعندما وصلت السلطات، قامت بتطويق الشاطئ وتركت الحفرة العملاقة لا تزال نصف ممتلئة بدلاء الأطفال المهملة والمجارف الملقاة بالقرب.
وتم نقل الطفلين إلى المستشفى لاودرديل ولكن تم إعلان وفاة الطفلة لدى وصولها، ولم يتم الكشف عن هويات الطفلين بعد، ولا يُعرف ما إذا كانت هناك صلة قرابة بينهما. ومن غير الواضح أيضًا من كان يعتني بهما وقت وقوع المأساة.
وقالت المتحدثة باسم قسم إطفاء "بومبانو بيتش"، ساندرا كينج: إن الحفرة كانت بعمق حوالي 1.5 متر عندما انهارت تاركة الصبي مدفونًا حتى صدره مع دفن الطفلة بالكامل تحته.
وقالت "كينغ" لصحيفة "فلوريدا صن سينتينل": إنها لا تعرف المدة التي ظل فيها الطفلان مدفونين داخل الحفرة، ولكن عندما تم إخراج الطفلة، لم يكن لديها نبض.
وقالت "الديلي ميل"، ألقت الشرطة القبض على والدي الطفلة فورًا، حيث تم وضعهما في سيارة مأمور الشرطة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص بالغ يساعد الأطفال في حفر الحفرة أو يلعب معهم.
قالت "كينغ" إنها لا تعرف ما إذا كانت العائلة من سكان المدينة أم كانت في زيارة، وأكدت أن الشرطة بدأت على الفور في التحقيق بالحادث.
وقالت "الديلي ميل"، كان هناك 52 حادثًا مميتًا وغير مميت في الحفر الرملية على الشواطئ الأمريكية بين عامي 1997 و2007، وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 في مجلة "نيو إنجلاند الطبية".
وعن مخاطر الحفر في رمال الشواطئ، أوصت شركة "أوتر بانك سيسايد فاكيشنز" لإدارة عقارات المنتجعات، بعدم الحفر بعمق أكبر من ارتفاع الركبة، خاصة في الشواطئ المجاورة لكثبان رملية، حيث الرمال بطبيعتها غير مستقرة من الناحية الهيكلية، ويمكن أن يؤدي تآكل الشاطئ والعواصف وإزالة الرمال إلى إضعاف المنطقة، حتى بعد ملء الحفر بالرمال مرة أخرى.