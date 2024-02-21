كأنها "حفرت قبرها".. شاهد كيف تحولت لعبة أطفال شائعة إلى مصيدة موت على شاطئ أمريكي

وتم نقل الطفلين إلى المستشفى لاودرديل ولكن تم إعلان وفاة الطفلة لدى وصولها، ولم يتم الكشف عن هويات الطفلين بعد، ولا يُعرف ما إذا كانت هناك صلة قرابة بينهما. ومن غير الواضح أيضًا من كان يعتني بهما وقت وقوع المأساة.