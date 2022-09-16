عطل واقتراح.. مشرفو "منصة العمل التطوعي": لا توثيق للتطوع بيوم الوطن!

اعتذر عدد من الجهات المسجلة كمنشئ فرص تطوعية في "منصة العمل التطوعي" عن تسجيل وتوثيق ساعات تطوع المتطوعين من الجهات الحكومية وغيرهم في المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو طرح فرص تطوعية جديدة لهم؛ وذلك بسبب عطل في "صفحة الجهات المشرفة" والتي تقدم الفرص لمتطوعيها.
وتلقى العديد من المتطوعين رسائل من المشرفين تحتوي على أنه لا يمكن توثيق ساعات العمل التطوعي للمتطوعين في اليوم الوطني السعودي الـ92، الذي يصادفُ يوم الجمعة المقبل، وعليهم اعتبار أن الساعات التي يقومون بها في فعاليات اليوم الوطني غير مسجلة لهم، وذلك لعدم تمكنهم من طرح الفرص الخاصة باليوم الوطني قبل موعده.
وعن إمكانية تسجيل المتطوعين في فعاليات اليوم الوطني بأثر رجعي، أكد عدد من المشرفين عدم ضمان ذلك، وذلك بسبب المشاكل التي تطال المنصة بشكل مستمر منذ أكثر من عام.
مشرفو الجهات والمتطوعون طالبوا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل الجاد لحل المشكلة وعدم إعطاء الحلول المؤقتة أو التخديرية التي اعتادوا عليها من القائمين على المنصة، وأكدوا أنهم على تواصل مستمر مع القائمين على المنصة؛ إلا أن الوعود منهم كثيرة والتنفيذ معدوم.
ورجّح العديد أن منصة التطوع في حالتها الراهنة تكشف عن كونها في ذيل اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالرغم من أهميتها في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ليكون وفق نهج مجوَّد يحفز على التبني المجتمعي والتنظيم والتمكين وصولاً إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م.
وطالبوا الوزارة بالاهتمام بالمنصة والعمل على متابعتها بشكل مستمر، وتخصيص وسيلة رسمية بين الوزارة والجهات المُقدمة للتطوع أو المتطوعين لتلقي الملاحظات في شأن المنصة.
واقترح العديد من المتطوعين بنقل العمل التقني والدعم الفني للمنصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا"، على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشرفة فقط دون التدخل في تقنية ودعم المنصة، كما طالبوا الوزارة بأهمية حل المشاكل التي تواجه الجهات قبل اليوم الوطني 92.