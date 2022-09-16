عطل واقتراح.. مشرفو "منصة العمل التطوعي": لا توثيق للتطوع بيوم الوطن!

وتلقى العديد من المتطوعين رسائل من المشرفين تحتوي على أنه لا يمكن توثيق ساعات العمل التطوعي للمتطوعين في اليوم الوطني السعودي الـ92، الذي يصادفُ يوم الجمعة المقبل، وعليهم اعتبار أن الساعات التي يقومون بها في فعاليات اليوم الوطني غير مسجلة لهم، وذلك لعدم تمكنهم من طرح الفرص الخاصة باليوم الوطني قبل موعده.