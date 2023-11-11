أمطار عسير وجازان.. تصحبها صواعق رعدية ورياح وتستمر لـ 9 مساءً

كما أصدر المركز، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبَرَد، وجريان السيول، على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.