19 عملية قسطرة قلبية لضيوف الرحمن خلال 10 أيام بالمدينة المنوّرة

يُذكر أن "الصحة" هيّأت لموسم حج هذا العام عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة وذلك بتجهيز عدد 23 مستشفى، و147 مركزاً صحياً، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارس صحي، إضافةً إلى 4654 سريراً للتنويم في المستشفيات، وعدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (1080) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (238) سريراً.