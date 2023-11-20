أطلقت هويتها الجديدة.. "قيود" تقدّم خدمات جديدة وابتكارية لتقديم حلول متكاملة

وفي إطار إطلاق الهوية الجديدة، قدمت "قيود" أربع باقات: لايت، بلس، بريميوم، وأدفانس، توفّر مجموعة واسعة من المميزات التي تساعد أصحاب المنشآت بمختلف أحجامها وقطاعاتها، وفي بعض الباقات تقدم "قيود" مدير حسابات يساعدك على إدارة عملياتك الحسابية بشكل احترافي.