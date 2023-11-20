أطلقت هويتها الجديدة.. "قيود" تقدّم خدمات جديدة وابتكارية لتقديم حلول متكاملة

أعلنت "قيود"، مؤخراً، عن إطلاق هويتها الجديدة، والتي تشمل هوية بصرية حديثة مع مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة وعدة باقات جديدة، بالإضافة إلى الكشف عن خدمتين جديدتين: "قيود تحصيل" و"قيود ليند".
وأكد عبدالله الدايل المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"قيود" التزام الشركة بالابتكار وتقديم حلول محاسبية متطورة تساعد العملاء على إدارة أعمالهم بكفاءة عالية، كما أكّد أيضًا أن الهوية والاستراتيجية الجديدتين تعززان جهود قيود في التطوير والابتكار لخدمة شركائها.
وترتكز الهوية الجديدة لـ"قيود" على عدة قيم أساسية؛ وهي: الالتزام بتقديم حلول محاسبية عالية الجودة، دعم النمو والاستدامة للشركات، التمكين من خلال حلول مبتكرة، و"الفزعة"، وهو مصطلح يعبر عن الدعم الدائم من قيود لشركائها وعملائها.
وفي إطار إطلاق الهوية الجديدة، قدمت "قيود" أربع باقات: لايت، بلس، بريميوم، وأدفانس، توفّر مجموعة واسعة من المميزات التي تساعد أصحاب المنشآت بمختلف أحجامها وقطاعاتها، وفي بعض الباقات تقدم "قيود" مدير حسابات يساعدك على إدارة عملياتك الحسابية بشكل احترافي.
وكشفت "قيود" أيضًا عن خدمة "قيود ليند"، التي تسهّل على الشركات الحصول على عروض تمويلية من خلال ربطهم بالبنوك وجهات التمويل، بنظام مؤتمت بالكامل؛ ليساعد الشركات في الحصول على التمويل المناسب من الشركاء التمويلين.
كما أطلقت الشركة خدمة "قيود تحصيل" بفئتين: الأساسية وبلس، تسهّل على العملاء إرسال فواتير السداد وتقديم حلول دفع متعددة، وتحصيل بلس التي تساعدك على تحصيل ديونك من عملائك بطريقة احترافية وفعالة.
وتأسست "قيود" في 2016 وحصلت على جائزة مقدم الحلول المحاسبية الأفضل في المملكة العربية السعودية وتتمتع بدرجة عالية من رضا العملاء، تستمر الشركة في سعيها لدعم النمو والاستدامة للشركات الصغيرة والكبيرة من خلال توفير حلول مالية سهلة الاستخدام.