"السديس": انسيابية عالية رغم الحشود المليونية وتميز في إدارتها

وأشار "السديس" بأنه تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذ وصولهم للمسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قِبَل العاملين والمتطوعين في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبالتزامهم بأعلى مستويات المهنية.