"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالة شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة.